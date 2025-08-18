Vingegaard krijgt in Vuelta hulp van Van Baarle en Kelderman

TURIJN (ANP) - Jonas Vingegaard krijgt in de jacht op de Vuelta-zege bij Visma - Lease a Bike de hulp van onder anderen Dylan van Baarle en Wilco Kelderman. De Deense tweevoudig Tourwinnaar wordt verder omringd door de Amerikanen Matteo Jorgenson en oud-winnaar Sepp Kuss, de Belg Victor Campenaerts, de Brit Ben Tulett en de Fransman Axel Zingle.

Vingegaard eindigde in 2023 als tweede in de Ronde van Spanje achter ploeggenoot Kuss. De Sloveen Primoz Roglic completeerde toen het volledige podium van de ploeg met de derde plaats. Vingegaard won in 2022 en 2023 de Tour de France, maar moest in de afgelopen twee edities de zege aan Tadej Pogacar laten.

"De eindzege is ons grote doel, daar hoeven we niet flauw over te doen", meldt ploegleider Grischa Niermann. "Jonas is onze kopman en onze grootste kans op de eindwinst. Maar met Sepp Kuss hebben we een oud-winnaar aan de start en ook Matteo Jorgenson is goed hersteld na de Tour de France."

Derde Vuelta

Vingegaard kijkt uit naar deze Ronde van Spanje. "Na de Tour heb ik eerst mijn rust gepakt en daarna ben ik aan mijn voorbereiding op dit volgende hoofddoel van mijn seizoen begonnen. De afgelopen weken was ik op een individueel trainingskamp, met ondersteuning van de ploeg ter plaatse."

De Deen begint aan zijn derde Vuelta. "Ik reed hier mijn eerste grote ronde in 2020, die we wonnen met Primoz Roglic. In 2023 completeerden we er onze trilogie en stonden we bovendien met zijn drieën op het eindpodium in Madrid. Hopelijk kunnen we er dit jaar opnieuw wat mooie herinneringen aan toevoegen."

Van Baarle

Voor Van Baarle, die na dit seizoen vertrekt bij de ploeg, is het zijn zevende Vuelta-start. Hij reed dit jaar eerder de Giro d'Italia, net als ploeggenoot Wilco Kelderman, die ook zijn zevende Vuelta rijdt. In 2017 eindigde hij als vierde.

De Ronde van Spanje begint zaterdag in het Italiaanse Turijn.