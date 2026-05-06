Vingegaard krijgt Kelderman en Lemmen mee als helpers in Giro

Sport
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 15:53
NESSEBAR (ANP) - De Deense kopman Jonas Vingegaard van Visma - Lease a Bike kan in de Ronde van Italië rekenen op hulp van de Nederlanders Wilco Kelderman en Bart Lemmen. Zijn andere helpers zijn de Belgen Victor Campenaerts, Timo Kielich en Tim Rex, de Italiaan Davide Piganzoli en de Amerikaan Sepp Kuss.
Het Nederlandse WorldTour-team gaf als een van de laatste deelnemers aan de Giro zijn achtkoppige selectie vrij. De 109e Ronde van Italië begint vrijdag in Bulgarije.
Vingegaard mikt bij zijn eerste deelname aan de Giro meteen op de eindzege. De 29-jarige Deen won in zijn carrière twee keer de Tour (2022 en 2023) en een keer de Vuelta (2025). Eerder dit jaar pakte hij de eindoverwinning in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland, telkens met twee ritzeges.
Vorig jaar won Simon Yates als renner van Visma - Lease a Bike de Giro. De Brit is inmiddels gestopt.
