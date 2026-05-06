Meldpunt geopend na onrust over subsidieregeling amateurvoetbal

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 16:04
AMERSFOORT (ANP) - De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) heeft een meldpunt geopend om ervaringen van clubs te verzamelen met de zogenoemde BOSA-subsidie (Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties). De aanpassing van de verdeling van de subsidie zorgde voor onrust onder verenigingen, omdat zij hierdoor mogelijk geld mislopen.
Via de regeling kunnen amateursportverenigingen subsidies aanvragen voor onder meer onderhoudskosten van accommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Het grote aantal aanvragen zorgde eerder voor een storing bij het onlineloket, waardoor het niet meer mogelijk was om te achterhalen welke aanvragen eerst waren gedaan. Daarop werd besloten de aanvragen per loting te behandelen, tot onvrede van de verenigingen.
Bij het meldpunt kunnen amateurclubs hun zorgen en ervaringen delen, aldus de BAV.
Dinsdag werd bekend dat Nederlandse amateurclubs een massaclaim overwegen vanwege misgelopen subsidies.
We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

