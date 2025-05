Visma met medekopman Kooij en nog vier Nederlanders naar Giro

DEN BOSCH (ANP) - Wielerploeg Visma - Lease a Bike doet vanaf vrijdag in de Giro d'Italia mee met vijf Nederlanders: Olav Kooij, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk en Bart Lemmen. Kooij is de belangrijkste man in de massasprints en deelt het kopmanschap met Wout van Aert en Simon Yates. De debuterende Belg is kansrijk in sprints met kleinere groepen of na een lange ontsnapping, de Brit Yates is de klimspecialist.

De 23-jarige Kooij boekte vorig jaar in Napels zijn eerste zege in een grote ronde. "Superbijzonder om daar nu weer terug te keren in etappe zes natuurlijk. Ik kijk ernaar uit om daar opnieuw mee te sprinten voor de etappezege. Maar er zijn natuurlijk nog veel andere mogelijkheden op een massasprint", aldus de Nederlander op de website van zijn ploeg. De eerste drie ritten zijn in Albanië.