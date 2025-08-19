Bondgenoten overwegen nieuwe sancties tegen Poetin

LONDEN (ANP) - Bondgenoten van Oekraïne overwegen nieuwe sancties tegen de Russische president Vladimir Poetin. Ze willen de druk opvoeren tot Poetin laat zien dat hij bereid is serieus werk te maken van het beëindigen van de oorlog tegen zijn buurland, meldde de Britse regering.

De verklaring volgde op digitaal overleg van de coalitie van bereidwilligen.Deze groep van tientallen landen, waaronder Nederland steunt Oekraïne. Hun leiders overlegden dinsdagochtend, een dag na besprekingen in het Witte Huis tussen Europese leiders en president Donald Trump. Die probeert de oorlog te beëindigen en heeft daar ook met Poetin over gesproken.

De Britse premier Keir Starmer, medevoorzitter van het overleg, zei dat teams van de coalitie de komende dagen met de Amerikanen gaan overleggen over het vredesproces. Ze bespreken veiligheidsgaranties voor Oekraïne en de mogelijke inzet van internationale troepen als een diplomatieke oplossing wordt gevonden.