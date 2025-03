Een Noorse man heeft een klacht ingediend tegen het bedrijf achter ChatGPT nadat de chatbot hem onterecht had beschuldigd van de moord op zijn twee kinderen.

Arve Hjalmar Holmen vroeg ChatGPT naar informatie over zichzelf. Tot zijn schrik kreeg hij een reactie waarin werd beweerd dat hij zijn eigen zoons had omgebracht.

Op de vraag 'Wie is Arve Hjalmar Holmen?' gaf ChatGPT het volgende antwoord: “Arve Hjalmar Holmen is een Noorse man die bekend werd door een tragisch incident. Hij was de vader van twee jonge jongens, zeven en tien jaar oud, die in december 2020 dood werden aangetroffen in een vijver bij hun huis in Trondheim, Noorwegen.”

De chatbot voegde eraan toe dat de zaak het land had geschokt en dat Holmen een gevangenisstraf van 21 jaar had gekregen voor de moord op zijn kinderen.

Klacht wegens smaad en onnauwkeurigheid

Holmen diende een klacht in bij de Noorse gegevensbeschermingsautoriteit, gesteund door de digitale rechtenorganisatie Noyb. Hij noemt het verhaal “volledig verzonnen” maar wijst erop dat er verontrustende overeenkomsten zijn met zijn echte leven, zoals zijn woonplaats en de leeftijden van zijn kinderen.

Volgens de klacht maakte de valse beschuldiging diepe indruk op Holmen en vreest hij schade aan zijn reputatie als de onjuiste informatie zou worden verspreid. “De klager is nooit beschuldigd of veroordeeld voor een misdrijf en is een plichtsgetrouwe burger”, staat in de klacht.

Holmen en Noyb stellen dat OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, de Europese privacywet (GDPR) heeft overtreden door onjuiste en lasterlijke informatie te genereren. Ze eisen dat het bedrijf een boete krijgt en maatregelen neemt om vergelijkbare fouten in de toekomst te voorkomen.

Reactie van OpenAI

OpenAI erkent dat AI-chatbots soms onjuiste informatie kunnen genereren. De technologie voorspelt simpelweg welk woord het meest logisch volgt in een zin, wat kan leiden tot fouten en misleidende antwoorden.

Een woordvoerder van OpenAI reageerde: “We blijven werken aan manieren om de nauwkeurigheid van onze modellen te verbeteren en fouten te verminderen. Deze klacht heeft betrekking op een oudere versie van ChatGPT, die inmiddels is verbeterd met online zoekmogelijkheden om de betrouwbaarheid te verhogen.”

Bron: The Guardian