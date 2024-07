Voetballer Meulensteen verruilt Vitesse voor Sampdoria

ARNHEM (ANP) - Voetballer Melle Meulensteen verlaat Vitesse voor het Italiaanse U.C. Sampdoria. De 25-jarige middenvelder, die in de zomer van 2022 in Arnhem speelde, heeft een contract tot en met 2027 getekend bij de club uit Genua die uitkomt in de Serie B.

Meulensteen kwam in 2022 van RKC Waalwijk, waar hij vier jaar had gespeeld. De middenvelder doorliep de jeugdopleidingen van Manchester United en Preston North End. Bij Vitesse, waar hij een contract voor vier jaar tekende, speelde hij 62 wedstrijden. Daarin scoorde hij tweemaal.

Vitesse ontvangt een transfersom en heeft daarnaast een doorverkooppercentage bedongen. Bij zijn nieuwe club staat Meulensteen onder de hoede van coach Andrea Pirlo.

"Ik heb een mooie tijd gehad bij Vitesse en ben dankbaar voor de kansen die ik hier heb gekregen", zegt Meulensteen. "Het is een moeilijke beslissing geweest om te vertrekken, vooral in deze uitdagende periode voor de club. Toch zie ik de overstap naar Sampdoria als een kans om mezelf verder te ontwikkelen."