Vollering voegt zich in rijtje Nederlandse winnaars in Vlaanderen

OUDENAARDE (ANP) - Demi Vollering is zondag de zevende Nederlandse vrouw geworden die de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen. Op de Oude Kwaremont zette ze aan en niemand kon de Europees kampioen volgen. Het is de eerste Nederlandse zege in vijf jaar tijd.

De laatste kwam van Annemiek van Vleuten, die de Ronde net als Mirjam Melchers twee keer won. De andere Nederlandse winnaars waren Chantal Blaak, Anna van der Breggen, Ellen van Dijk en Marianne Vos. Vos was deze editie afwezig vanwege het overlijden van haar vader.

Het is voor Vollering de derde zege in een zogenoemd wielermonument. Ze won Luik-Bastenaken-Luik twee keer, in 2021 en 2023. Met haar eerste zege in Omloop Het Nieuwsblad liet de renster van FDJ-Suez dit voorjaar al blijken dat ze ook in de Vlaamse voorjaarsklassiekers kan winnen. Ze voegt nu de Ronde van Vlaanderen toe aan haar palmares.