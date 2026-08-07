Vollering teleurgesteld na tweede plek in Tour op Mont Ventoux

MONT VENTOUX (ANP) - Demi Vollering is teleurgesteld na haar tweede plek in de koninginnenrit van de Tour de France Femmes naar de Mont Ventoux. Dat zei de Nederlandse renster van FDJ United-Suez vrijdag na afloop van de etappe tegen de NOS.

Vollering leek verwikkeld in een tweestrijd met de Zwitserse Marlen Reusser, terwijl de Poolse Kasia Niewiadoma er alleen vandoor ging op weg naar de overwinning. "Waarschijnlijk kon ik ook gewoon niet helemaal, en achteraf ga je daar altijd een beetje over twijfelen, of je echt niet kon of dat je dat op dat moment dacht", zei Vollering.

"Daar zit dan vooral ook de teleurstelling, dat ik het toch eerder had moeten proberen voor mijn idee", zei Vollering. "Uiteindelijk wint Kasia (Niewiadoma) supersterk hier, dus dat is superknap."

Met nog twee dagen te gaan staat Vollering 15 seconden achter Niewiadoma in het algemeen klassement. Reusser staat derde op 39 seconden. De Tour eindigt zondag in Nice met een etappe rond de Col d'Èze, bekend van Parijs-Nice.