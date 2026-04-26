Vollering voor derde keer de beste in Luik-Bastenaken-Luik

door anp
zondag, 26 april 2026 om 17:50
LUIK (ANP) - Demi Vollering heeft voor de derde keer Luik-Bastenaken-Luik op haar naam geschreven. De 29-jarige wielrenster van FDJ United - Suez won na 156 kilometer na een aanval op de beklimming van La Redoute en een solo van 33 kilometer. Haar landgenote Puck Pieterse werd op anderhalve minuut tweede. De Poolse Kasia Niewiadoma werd voor Anna van der Breggen derde.
Voor Vollering is het de zevende zege van 2026. Ze won eerder onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen en afgelopen woensdag de Waalse Pijl.
