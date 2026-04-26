Senator VS wil instemmen met benoeming beoogde Fed-voorzitter

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Republikeinse senator Thom Tillis zal stemmen voor de benoeming van Kevin Warsh als de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Dat heeft hij zondag gezegd tijdens een interview met NBC News. Daarmee lijkt de beëdiging van de door Donald Trump voorgedragen kandidaat als opvolger van de huidige Fed-voorzitter Jerome Powell zekerder te worden. Powells termijn loopt in mei af.

Een speciale commissie van de Senaat moet de keuze voor Warsh goedkeuren. Eerder zei Tillis de benoeming te blokkeren totdat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar de Fed heeft afgerond. Vrijdag werd bekend dat het ministerie het onderzoek naar de Amerikaanse centrale bank sluit. Dat onderzoek draaide om de renovatie van het hoofdkantoor van de Fed en Powells getuigenis daarover voor het Congres.

Powell zei begin dit jaar dat de regering-Trump met het strafrechtelijk onderzoek druk wilde uitoefenen op het rentebeleid van de Fed.