Volleyballers Orion voor tweede jaar op rij landskampioen

GRONINGEN (ANP) - De volleyballers van Orion hebben voor het tweede jaar op rij de landstitel veroverd. De ploeg uit Doetinchem won in de finale van de play-offs de derde wedstrijd van Lycurgus uit Groningen met 3-2 in sets. Daarmee bracht Orion de stand in de best-of-fiveserie op 3-0.

Orion had de eerste wedstrijd in Groningen in vijf sets gewonnen. De tweede wedstrijd in Doetinchem ging in vier sets naar de thuisploeg, die daarmee nog maar één zege nodig had om de titel te prolongeren.

In Martiniplaza in Groningen won Orion de eerste set, maar zag het daarna Lycurgus langszij komen. In de vierde set hadden de bezoekers steeds een kleine voorsprong en op 24-22 benutten ze het setpoint om een beslissende set af te dwingen. In de vijfde set boog Orion een achterstand om in een kleine voorsprong, maar het bleef spannend. De volleyballers uit Doetinchem werkten meerdere matchpoints van Lycurgus weg en benutten op 23-22 een matchpoint. De setstanden waren: 25-23 21-25 23-25 25-22 24-22.

Orion won de titel vorig jaar door Dynamo te verslaan. In de twee jaar daarvoor verloor de ploeg de finale juist van Dynamo uit Apeldoorn. De volleyballers uit Doetinchem wonnen eerder dit seizoen al de Supercup en de beker.