Volleybalster Daalderop zet teamproces voorop met Oranje

APELDOORN (ANP) - Volleybalster Nika Daalderop neemt het woensdag in Apeldoorn met het Nederlandse team op tegen Turkije in het kader van de Nations League. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski speelt vier duels in de internationale competitie in eigen land. "Om bij de beste acht ploegen te komen moeten we er eigenlijk drie winnen", zei de 26-jarige Amsterdamse aanvoerster maandag bij een persmoment.

Het sterk verjongde Oranje presteert wisselvallig. In de eerste speelronde werd in Canada twee keer gewonnen en twee keer verloren. In Polen volgden drie nederlagen en één overwinning. Behalve tegen het sterke Turkije neemt Nederland het in Apeldoorn op tegen België, Tsjechië en Italië, de leider van de wereldranglijst. "Het doel is altijd bij de top acht te eindigen en de finale te halen, maar dat zal lastig worden. Ook van België en Tsjechië winnen is niet vanzelfsprekend. We willen voor eigen publiek graag laten zien dat we stappen maken. Het teamproces is nu het belangrijkst."

Daalderop blesseerde zich in de voorbereiding op de eerste serie wedstrijden in Canada. In Polen maakte ze een voorzichtige rentree, terwijl de passer/loper nu klaar zegt te zijn voor een optreden in de basis. "Het zou kunnen, maar dat bepaal ik niet."

Daalderop maakte na het afgelopen seizoen een toptransfer binnen Italië. Ze verhuist van Vero Volley naar Imoco Conegliano, de winnaar van de Champions League. Zondag treft ze tegen Italië een aantal van haar vroegere en toekomstige ploeggenoten. "Altijd leuk om bekenden te zien aan de andere kant van het net." Hoewel pas 26 is ze na de verjonging die is doorgevoerd de op een na oudste speelster bij Oranje. "Dat had ik een jaar geleden niet kunnen denken. Alleen Florien (Reesink) is ouder."