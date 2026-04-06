Volleybalsters Sliedrecht voor de achtste keer bekerwinnaar

DEN BOSCH (ANP) - De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben voor de achtste keer in de clubgeschiedenis de nationale beker veroverd. De ploeg versloeg in de sfeervolle Maaspoort van Den Bosch in de finale Apollo 8 in vijf sets: 3-2 (20-25 25-17 20-25 25-20 15-12).

Sliedrecht maakt nog kans op de dubbel, want de ploeg van coach Daniël van Helden doet ook nog volop mee in de strijd om de landstitel.

De wedstrijd ging op en neer en beide ploegen deden nauwelijks onder voor elkaar. Apollo, de ploeg uit het Twentse Borne, nam twee keer een setvoorsprong, maar Sliedrecht trok beide keren de stand gelijk. In de beslissende vijfde set nam Lana Lijkendijk als blokkeerder en aanvaller Sliedrecht bij de hand.