Geen Parijs-Roubaix voor wielrenner Evenepoel

BRUSSEL (ANP) - De Belgische wielrenner Remco Evenepoel ziet alsnog af van deelname aan Parijs-Roubaix komende zondag. De olympisch kampioen hield die mogelijkheid open na zijn sterke debuut in de Ronde van Vlaanderen, maar zijn ploeg Red Bull-Bora-hansgrohe bevestigde aan de Belgische sportzender Sporza dat hij zijn eerste optreden in de kasseienklassieker uitstelt.

Evenepoel eindigde afgelopen zondag als derde in 'Vlaanderens Mooiste' achter de Sloveense winnaar Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Hij maakte pas laat zijn start bekend in de Vlaamse voorjaarskoers en liet na afloop bij Sporza weten dat hij deelname aan Parijs-Roubaix wilde bespreken met de ploegleiding.

Die hield vast aan de bestaande plannen. "Remco zal zijn focus behouden op de Ardennen. Na zijn indrukwekkende debuut in de Ronde is Roubaix iets waar we samen naar kunnen kijken de komende jaren. Maar voor nu houden we vast aan ons plan", meldde een woordvoerder. Het houdt in dat Evenepoel start in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.