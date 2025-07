Voor Brits talent Onley wordt top vijf in Tour toekomstig doel

TOULOUSE (ANP/RTR) - Met de Schot Oscar Onley heeft de Nederlandse ploeg Picnic PostNL een renner in dienst die de komende jaren een hoofdrol hoopt te vertolken in de Tour de France. "Een plek bij de eerste vijf in het eindklassement zou heel bijzonder zijn", vertelde de talentvolle klimmer op de rustdag van de Tour de France in Toulouse. "Ik denk dat dat het doel gaat worden de komende jaren." Onley ligt nog twee jaar vast bij het team van Iwan Spekenbrink.

Onley (22) staat zevende in het algemeen klassement en liet zich al een paar keer van voren zien in de lastigere ritten. In de vierde en zevende etappe eindigde hij in het spoor van de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard respectievelijk als vierde en als derde. Ook maandag, in de eerste bergrit, gaf hij maar zes seconden toe op de Sloveen en de Deen. "Ik weet niet wat er mogelijk is, ik vind het al een hele eer dat ik in de buurt van deze mannen blijf. Misschien is de top vijf wel meer binnen mijn mogelijkheden dan ik dacht."

Onley debuteerde vorig jaar in de Tour nadat hij het jaar ervoor in de Vuelta al op de tweede dag na een val had moeten opgeven. Hij was 2024 begonnen met de zege op Willunga Hill, een bekende klim uit de Tour Down Under. Dit jaar volgde een ritzege in de Ronde van Zwitserland, die hij als derde afsloot.

Zijn ploeg hield de verwachtingen beperkt en zelfs na een indrukwekkend optreden in de eerste tien etappes hield Onley op de rustdag vast aan zijn eerder uitgesproken doelstelling. "Ik ben dit jaar in de Tour om een rit te winnen, ik had geen klassementsambities. De rit naar Mûr-de-Bretagne had ik omcirkeld, maar Pogacar is bij een dergelijke aankomst van een ander niveau. Als de kans zich voordoet wil ik zeker meezitten in een ontsnapping."