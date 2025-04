Voor een jongere Pogacar zou Van der Poel een idool zijn geweest

ROUBAIX (ANP/AFP) - Twee topwielrenners bleven vooraan over in de finale van Parijs-Roubaix. De een, Tadej Pogacar, miste een bocht. Daarop profiteerde de ander, Mathieu van der Poel, door solo naar de finish te rijden. Van frustratie was bij de Sloveen geen sprake. "Er zijn geen excuses. Als ik een kind was, dan zou hij (Van der Poel) mijn idool zijn", zei Pogacar nadat hij als tweede was gefinisht.

"Ik volgde een motorrijder en zag de bocht pas laat", vertelde de renner, die zijn debuut maakte in de kasseienklassieker. "Daarna liep mijn rem aan en dat ging in mijn hoofd zitten. Toen brak ik." Het verschil tussen beiden was lang ongeveer 20 seconden, tot Pogacar van fiets wisselde en zich feitelijk gewonnen gaf. "Ik zie je bij de Tour de France", riep de drievoudig Tourwinnaar bij het afscheid. Van der Poel laat zich voorlopig niet meer in wegwedstrijden zien.