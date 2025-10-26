Voor Lavreysen voelen vier wereldtitels als een droom

SANTIAGO (ANP) - Harrie Lavreysen keert terug van de WK baanwielrennen met vier gouden medailles. "Niet normaal, ik voelde me zo goed", zei hij na zijn winst op de sprint op de slotdag van de titelstrijd in de Chileense hoofdstad Santiago. Hij versloeg in de finale Matthew Richardson, de Brit die hem "getriggerd" had door in augustus Lavreysen het wereldrecord op de 200 meter af te nemen.

Vier titels op één WK, het was een droom, zei Lavreysen voor de camera van de NOS. "Vorig jaar was het al een doel. Ik dacht eigenlijk dat het niet kon." En dan ook nog rivaal Richardson kloppen. "Zijn record daagde me wel uit. Je denkt er weleens aan. Het maakt deze titel extra mooi."

Ook op de Spelen van Parijs had hij Richardson, die toen nog voor Australië uitkwam, verslagen. In Santiago deed hij dat na een overvol programma met ook wereldtitels op de teamsprint, keirin en kilometer tijdrit. "Ik zei ook dat het na de kilometer van vrijdag zwaar zou worden. Maar ik heb me op de sprint steeds goed gevoeld, kwam de halve finale vandaag ook zonder problemen door. Deze is wel lekker, ja."