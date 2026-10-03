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Voor Vollering had 'gouden jaar' nog wel langer mogen duren

Sport
door anp
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SENCUR (ANP) - Wielrenster Demi Vollering vindt het jammer dat haar "gouden jaar" er bijna op zit na haar titelprolongatie op het Europees kampioenschap. "Ik rijd woensdag alleen nog de tijdrit en dan is het alweer voorbij. Maar ik kan niet wachten om heel volgend jaar in de regenboogtrui te rijden en dan hopelijk weer een mooi seizoen te hebben", zei de winnares van onder meer de Tour de France, Giro d'Italia en het WK van dit jaar.
Vollering veroverde bij het elfde EK de tiende Nederlandse Europese titel. "Dat is bizar. En mooi ook dat Puck (Pieterse) vandaag tweede wordt. Daar kunnen we weer heel trots op zijn. Ik hou van winnen, dat verveelt nooit. En het is niet eens alleen het winnen, het gaat mij ook om elke dag beter worden en aan jezelf werken. Dat vind ik het leukste aan dit vak", aldus de 29-jarige Zuid-Hollandse in het flashinterview.
Vollering veroverde vorige week in Montreal haar eerste wereldtitel op de weg.
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