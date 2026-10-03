Vollering soleert week na wereldtitel naar tweede EK-goud op rij

SENCUR (ANP) - Wielrenster Demi Vollering is voor het tweede jaar op rij Europees kampioene op de weg geworden. De kersverse wereldkampioene reed in het zonnige Slovenië op de laatste beklimming van de Možjanca weg en soleerde de laatste 15 kilometer naar de finish in Šenčur. Landgenote Puck Pieterse won de sprint om het zilver van de achtervolgende groep, voor de Zwitserse Marlen Reusser.

Vollering (29) reed haar eerste wedstrijd in de regenboogtrui, die ze een week geleden veroverde in het Canadese Montreal. Lang kon de Zuid-Hollandse daar niet van nagenieten met de voorbereiding op het EK op het programma. Nederland kwam in Slovenië met dezelfde ploeg aan de start als vorige week, met daarbij alleen Lorena Wiebes als extra helpster. Met de Poolse Kasia Niewiadoma, de Italiaanse Elisa Longo Borghini en Reusser deed ook de rest van de top 4 van het WK mee.

De eerste 90 kilometer na de start in hoofdstad Ljubljana was vlak. De Belgische Margot Vanpachtenbeke en Carina Schrempf uit Oostenrijk kregen een kleine voorsprong van het peloton, dat werd aangevoerd door Nederland.

Finale

De finale bestond uit twee rondes van ruim 20 kilometer met daarin de pittige beklimming van de Možjanca over 2 kilometer à ruim 10 procent. Op die eerste beklimming toonde Reusser zich nog de sterkste, maar de groep met favorieten bleef bij elkaar, al had Vollerings knecht Puck Pieterse het moeilijk.

Bij de tweede beklimming loste Pieterse juist iedereen behalve Vollering en Niewiadoma. Daarop plaatste Vollering een versnelling die haar alleen aan kop van de wedstrijd bracht. Bij de finish stak ze haar armen in de lucht en gebaarde ze naar haar regenboogtrui. Pieterse was vlak daarachter duidelijk de snelste in de sprint, waaraan Niewiadoma door een val niet meer kon meedoen.

Eerdere zeges

Het is de tiende Nederlandse Europese titel in elf edities. Alleen Wiebes won het EK eerder twee keer (2022 en 2024). Vollering is de eerste die haar titel prolongeert.

Vollering domineert dit wielerseizoen met zeges in onder meer de Tour de France, Giro d'Italia, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen en vorige week haar eerste wereldtitel.