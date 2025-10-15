Militairen VS arriveren in Israël om toe te zien op bestand

JERUZALEM (ANP) - Circa tweehonderd militairen uit de Verenigde Staten zijn in Israël aangekomen om toe te zien op de uitvoering van het twintigpuntenplan voor Gaza. Dat meldt Al Jazeera, dat zich baseert op een Amerikaanse overheidsfunctionaris. De militairen zouden volgens de nieuwszender zijn ingevlogen om in eerste instantie een coördinatiecentrum op te zetten.

De Amerikanen zullen in de regio gestationeerd worden, maar geen voet zetten in Gaza, meldde persbureau Bloomberg eerder deze week. Naast militairen uit de VS bestaat de taskforce die moet toezien op de naleving van het staakt-het-vuren ook uit manschappen uit Egypte, Qatar, Turkije en vermoedelijk ook de Verenigde Arabische Emiraten.

Hulporganisaties hebben kritiek op de manier waarop het bestand op dit moment wordt uitgevoerd. Een van de afspraken was dat Israël veel meer humanitaire hulp zou toelaten in de Gazastrook, maar dat zou nog te weinig gebeuren.

Tom Fletcher, de humanitaire chef van de Verenigde Naties, heeft Israël opgeroepen om zo snel mogelijk meer grensovergangen te openen, zodat de vrachtwagens met noodhulp het Palestijnse gebied kunnen inrijden. "Dat moet nu gebeuren", zei hij tegen journalisten voordat hij zelf zou afreizen naar de grensovergang bij Rafah. "Het is onderdeel van de overeenkomst en we willen dat het zo onmiddellijk gebeurt."