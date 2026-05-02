Voormalig F1-coureur en paralympisch kampioen Zanardi overleden

BOLOGNA (ANP/RTR) - ‌Voormalig Formule 1-coureur en paralympisch kampioen Alex Zanardi is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt.

De in 1966 in Bologna geboren Alessandro Zanardi maakte in 1991 zijn debuut in de Formule 1. Hij reed voor de teams Jordan, Minardi, Lotus en Williams. De Italiaan behaalde zijn grootste successen in de CART-series in de Verenigde Staten, waarin hij het kampioenschap veroverde in 1997 en 1998.

Bij een crash in 2001 tijdens een wedstrijd in de CART-series in Duitsland raakte hij ernstig gewond en moesten beide benen worden geamputeerd. Zanardi maakte een rentree als handbiker en veroverde vier gouden medailles en twee zilveren medailles bij de Paralympische Spelen van 2012 in Londen en 2016 in Rio de Janeiro. Zanardi won ook twaalf wereldtitels in het handbiken.

Twee kunstbenen

Op 19 juni 2020 raakte de Italiaan met zijn handbike betrokken bij een ongeluk met een vrachtwagen. Hij verbleef dagenlang in kritieke toestand en werd in een kunstmatige coma gehouden met verwondingen aan zijn gezicht en zijn hersenen. Na meerdere hersenoperaties mocht Zanardi na achttien maanden het ziekenhuis verlaten.

"Het is met intens verdriet dat de familie het overlijden van Alessandro Zanardi bekendmaakt. Hij is plotseling gisteravond, op 1 mei, overleden", liet de familie in een verklaring weten. "Alex is vredig overleden, omringd door de liefde van zijn familie en vrienden."

Zanardi wordt binnen de sportwereld gezien als een bron van inspiratie, vooral door de wijze waarop hij zich terugknokte na zijn crash op de Duitse Lausitzring in 2001 en met twee kunstbenen terugkeerde in de autosport en daarna als paralympiër. Na zijn ongeluk in 2020 kreeg hij steunbetuigingen van onder anderen paus Franciscus, de toenmalige Italiaanse premier Giuseppe Conte en oud-collega's uit de racewereld.