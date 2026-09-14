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Voorzitter Pools Olympisch Comité weg om corruptieverdenking

Sport
door anp
maandag, 14 september 2026 om 17:37
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WARSCHAU (ANP/AFP) - Radosław Piesiewicz, de voorzitter van het Pools Olympisch Comité (PKOl), is ontslagen op verdenking van corruptie. Dat maakte interim-voorzitter Marian Kmita, die voorlopig de voorzitterstaken overneemt, maandag bekend.
Piesiewicz wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van het inmiddels failliete cryptobedrijf Zondacrypto. Het bedrijf wordt beschuldigd van ponzifraude, een vorm van beleggingsfraude, en heeft volgens Poolse autoriteiten banden met onder meer de georganiseerde misdaad en Russische inlichtingendiensten.
Piesiewicz was verantwoordelijk voor het sluiten van een sponsorovereenkomst tussen het Olympisch Comité en het cryptobedrijf.
Kmita liet weten dat het PKOI in een "zeer moeilijke financiële situatie" verkeert en kondigde plannen aan voor een onafhankelijk onderzoek. Kmita blijft als interim-voorzitter aan tot het einde van de ambtstermijn van voormalig voorzitter Piesiewicz, in april.
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