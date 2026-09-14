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Chipbedrijven noteren flink lager, AEX sluit met klein verlies

Economie
door anp
maandag, 14 september 2026 om 17:53
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AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen genoteerd op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat afgelopen weekend grote AI-bedrijven zorgen hadden geuit over de risico's van AI. Anthropic-topman Dario Amodei riep op om de ontwikkelingen van AI-modellen bewust te vertragen en kreeg bijval van OpenAI-topman Sam Altman en xAI-medeoprichter Elon Musk.
Daarnaast kwam Microsoft maandag met een gedragscode voor het ontwerpen van zijn AI-modellen om de menselijke controle te houden. Beleggers nemen de zorgen over AI serieus. ASMI verloor bijna 9 procent, Besi zakte 7 procent en chipmachinemaker ASML sloot 6,1 procent lager. De Amerikaanse president Donald Trump wil overigens niets weten van de oproep van Amodei en heeft het over een 'zieke samenzwering'.
De AEX-index eindigde een fractie lager op 1098,35 punten. De MidKap sloot 0,3 procent lager op 1081,68 punten.
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