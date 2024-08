Regeringspartij in Irak wil kindhuwelijk (meisjes vanaf 9) legaliseren

Een belangrjke stroming in het Iraakse parlement wil dat de wet wordt gewijzigd, zodat meisjes vanfaf 9 jaar kunnen trouwen.

Het wetsvoorstel is ingediend door het Iraakse parlementslid Ra'ad al-Maliki en wordt gesteund door conservatieve sjiitische facties die onderdeel zijn van de regering.

De wet effent de weg om familierechtelijke zaken - zoals het huwelijk - te laten beoordelen door religieuze autoriteiten. Volgens tegenstanders van de wet is dan het hek van de dam en blijft van rechten van meisjes niks over. De voorstanders van de wet ontkennen dat dat de bedoeling is, maar bevestigen dat de mullas in theorie een kindhuwelijk zouden kunnen toestaan, schrijft Time Magazine

De Irakese wet op het persoonlijk statuut van 1959 verbiedt het huwelijk voor personen jonger dan 18 jaar.

In de nasleep van de invasie van Irak in 2003 door de VS, zijn er verschillende pogingen geweest door islamistische groeperingen in het land om de wet in te trekken of te veranderen zodat religieuze autoriteiten meer invloed kunnen krijgen op familiezaken. In het verleden zijn pogingen om de wet in te trekken of drastisch te veranderen mislukt. Volgens Time is de wetswijzinging nu voor het eerst in zicht.

Het amendement zou de wet van 1959 veranderen zodat moslimfamilies kunnen kiezen of ze willen trouwen volgens het burgerlijk recht of volgens het religieuze recht. Degenen die kiezen voor een religieus huwelijk moeten kiezen tussen soennitische of sjiitische rechtssystemen.