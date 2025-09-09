Beursgraadmeters Wall Street klimmen naar nieuwe records

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen klommen dinsdag gaandeweg de handel omhoog. Beleggers schoven zorgen over de verslechterende economie opzij en richtten hun aandacht op de verwachte renteverlagingen om de groei te stimuleren. Apple viel op met een 1,5 procent lagere koers. Het technologieconcern onthulde tijdens zijn jaarlijkse evenement een reeks nieuwe iPhones, smartwatches en AirPods, maar daar leken beleggers niet van onder de indruk.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 45.711,34 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,3 procent op 6512,61 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,4 procent omhoog tot 21.879,49 punten. Daarmee bereikten de S&P 500 en de Nasdaq nieuwe recordhoogtes.

De handel kreeg steun van de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank volgende week begint met het verlagen van de rente om de grootste economie ter wereld te ondersteunen. Voor het rentebesluit komen deze week nog nieuwe inflatiecijfers naar buiten. Die bieden mogelijk meer duidelijkheid over de impact van de importheffingen van president Donald Trump op de consumentenprijzen in de Verenigde Staten.

50 procent omhoog

Nebius schoot dinsdag bijna 50 procent omhoog. Beleggers reageerden enthousiast op een miljardendeal van het techbedrijf met softwareconcern Microsoft. Het technologiebedrijf gaat de komende vijf jaar voor 17,4 miljard dollar aan infrastructuur voor kunstmatige intelligentie leveren aan Microsoft. Nebius komt voort uit een afsplitsing van het Russische technologiebedrijf Yandex en heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Concurrent CoreWeave ging mee omhoog en klom ruim 7 procent. Microsoft eindigde een fractie hoger.

Zorgverzekeraar UnitedHealth klom bijna 9 procent. De bekende Amerikaanse financieel expert Jim Cramer heeft zich positief uitgelaten over het aandeel.

Koerssprong

Teck Resources maakte een koerssprong van ruim 11 procent. De Canadese mijnbouwer wordt overgenomen door zijn Brits-Zuid-Afrikaanse branchegenoot Anglo American. Met een waarde van meer dan 50 miljard dollar is het een van de grootste mijnbouwdeals in meer dan tien jaar. Het samengevoegde bedrijf, Anglo Teck, wordt een van de grootste koperproducenten ter wereld.

Tourmaline Bio schoot liefst 58 procent omhoog. Het biotechnologiebedrijf wordt voor 1,4 miljard dollar overgenomen door de Zwitserse farmaceut Novartis. Tourmaline Bio richt zich op de behandeling van hart- en vaatziekten.