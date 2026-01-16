Megatunnel Duitsland en Denemarken op zijn vroegst in 2031 klaar

KIEL (ANP/DPA) - De bouw van de Fehmarnbelttunnel loopt opnieuw vertraging op. De projectontwikkelaar verwacht dat de tunnel tussen het Duitse eiland Fehmarn en het Deense eiland Lolland niet voor 2031 af is. De tunnel moest oorspronkelijk in 2024 klaar zijn en kost miljarden euro's.

De 18 kilometer lange tunnel moet de langste weg- en spoortunnel ter wereld worden. Ook verkort het de reistijd tussen Kopenhagen en Hamburg aanzienlijk.

De bouw van de megatunnel wordt telkens vertraagd vanwege constructieproblemen. Zo moest er een speciaal schip worden ontworpen om de tunnelonderdelen in de zee te laten zakken. Dat is volgens de topman van de projectontwikkelaar "moeilijker dan gepland". De techniek zou voorheen alleen getest zijn in de zeestraat Sont, tussen Denemarken en Zweden, waar het water een stuk ondieper is.