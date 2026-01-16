ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Megatunnel Duitsland en Denemarken op zijn vroegst in 2031 klaar

Economie
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 19:22
anp160126182 1
KIEL (ANP/DPA) - De bouw van de Fehmarnbelttunnel loopt opnieuw vertraging op. De projectontwikkelaar verwacht dat de tunnel tussen het Duitse eiland Fehmarn en het Deense eiland Lolland niet voor 2031 af is. De tunnel moest oorspronkelijk in 2024 klaar zijn en kost miljarden euro's.
De 18 kilometer lange tunnel moet de langste weg- en spoortunnel ter wereld worden. Ook verkort het de reistijd tussen Kopenhagen en Hamburg aanzienlijk.
De bouw van de megatunnel wordt telkens vertraagd vanwege constructieproblemen. Zo moest er een speciaal schip worden ontworpen om de tunnelonderdelen in de zee te laten zakken. Dat is volgens de topman van de projectontwikkelaar "moeilijker dan gepland". De techniek zou voorheen alleen getest zijn in de zeestraat Sont, tussen Denemarken en Zweden, waar het water een stuk ondieper is.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 517139709

Nooit meer krabben: dit werkt het beste tegen een bevroren voorruit

ANP-546778687

Als Trump Groenland pakt, valt het WK

8550bbafe9e6a927d3c1989c6e3aea55,ec87f033 (1)

Vuurdrama in Crans-Montana: Serveerster Cyane (†24) wilde bar-eigenaren aanklagen wegens uitbuiting

AA1Ud6bZ

Wat psychologen zien als jij je bed nooit opmaakt

gandr-collage

Johan Derksen wil niet met Sylvie. “De allerlaatste.”

ANP-522138925

Wijze lessen over de liefde van Adriaan van Dis: "De liefde bedekt, de liefde begrijpt"

Loading