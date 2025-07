SINGAPORE (ANP) - De Nederlandse waterpolosters hebben het WK in Singapore afgesloten als vijfde. Oranje was in het duel om die klassering net te sterk voor Australië: 13-11. De periodestanden waren 2-2, 3-2, 4-4 en 4-3.

De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis had zaterdag in de kwartfinales na strafworpen verloren van olympisch kampioen Spanje. Nederland, de wereldkampioen van 2023, eindigde op de Spelen van Parijs als derde.