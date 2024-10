Wattimena in finale EK darts na zege op landgenoot Noppert

DORTMUND (ANP) - Darter Jermaine Wattimena lijkt in de vorm van zijn leven. De 36-jarige Nederlander heeft voor het eerst in zijn carrière de finale bereikt van het EK darts. Hij rekende in een spannende halve finale van het toernooi in Dortmund af met zijn landgenoot Danny Noppert: 11-10.

Wattimena schakelde op weg naar de finale titelverdediger Peter Wright en wereldkampioen Luke Humphries uit. Hij staat later zondag in de finale tegen de Engelsman Ritchie Edhouse, de nummer 39 van de wereld. Wattimena is de mondiale nummer 40.