Nederland: Georgië heeft wat uit te leggen over 'vals spel'

DEN HAAG (ANP) - De Russisch-gezinde regering van Georgië heeft na het scherpe oordeel van verkiezingswaarnemers over vals spel wat uit te leggen, vindt buitenlandminister Caspar Veldkamp. Hij wil dat ze "aan de slag gaat" met de kritische bevindingen.

De verkiezingen van zondag zijn volgens waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa "ontsierd door een oneerlijk speelveld" met bijvoorbeeld minder aandacht voor de westers-gezinde oppositie, haalde Veldkamp op X aan. Ze constateerden ook "aanzienlijke onregelmatigheden" op verkiezingsdag.

"Ik roep de Georgische autoriteiten op om aan de slag te gaan met de zorgen van OVSE-waarnemers", twitterde Veldkamp. "De volgende regering moet terugkeren naar democratische beginselen als zij haar belofte wil houden om de Georgiërs dichter bij de EU te brengen."

Regeringspartij Georgische Droom (GD) heeft volgens de kiescommissie de verkiezingen gewonnen in het land, dat kandidaat-lid is van de EU maar onder leiding van GD meer en meer naar Rusland neigt. Volgens de oppositie is die overwinning gestolen.