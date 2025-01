Weer miljoenenverlies Formule 1-race Spa-Francorchamps

SPA (ANP/Belga) - De Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps heeft in 2024 een verlies geleden van tussen de 3 en 3,5 miljoen euro. Dat meldde voorzitter Melchior Wathelet van de organisatie op de autosalon van Brussel. Het jaar daarvoor was het tekort 2,3 miljoen euro.

Het voortbestaan van de Formule 1-race is niet in gevaar. Het Waalse Gewest legt jaarlijks geld bij om de schulden af te lossen. Politici verdedigen dit door te wijzen op de grote economische waarde van het evenement. Het raceweekeinde is ook populair bij de autosportfans. Voor het driedaagse evenement waren eind juli in totaal 380.000 mensen naar Spa-Francorchamps gekomen.

Het circuit meldde deze week nog dat het zijn plek op de Formule 1-kalender behoudt tot en met 2031. In de jaren 2028 en 2030 moet het wel overslaan en rouleren met een andere locatie. De volgende Grote Prijs van België wordt dit jaar in het weekend van 25 tot en met 27 juli gehouden.