Wennemars start op OKT op drie afstanden ondanks liesblessure

HEERENVEEN (ANP) - Joep Wennemars staat op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op drie afstanden aan de start. De 23-jarige schaatser van Team Essent gaat ervan uit voldoende fit te zijn om in Thialf op de 500, 1000 en 1500 meter te starten in de laatste week van december.

Wennemars liep begin december bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen een blessure aan zijn lies op en liet daarna enkele wedstrijden uit voorzorg schieten. "Toen moesten we de stekker eruit trekken, voordat het echt misging", zegt Wennemars daarover. De schaatser stond daarna nog enkele keren aan de start van de 500 meter voor de wereldbekerpunten, maar ging niet voluit.

De regerend wereldkampioen op de 1000 meter zegt echter ook de 500 meter te rijden op het kwalificatietoernooi. Dat is voor hem de eerste afstand op 27 december. "Ik start sowieso. Ik heb die 500 meter ook nodig in de aanloop naar de andere wedstrijden", kijkt hij vooruit.