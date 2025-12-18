ECONOMIE
Eis 20 jaar cel en tbs voor verkrachten en doden 75-jarige vrouw

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 12:51
anp181225148 1
BREDA (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Breda twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Elias M. voor het verkrachten en doden van de 75-jarige Yvonne uit Halsteren.
Het lichaam van het slachtoffer werd op 11 oktober 2023 gevonden in bosgebied 't Wasveld in haar woonplaats. Een dag eerder had zij daar gewandeld met haar echtgenoot, die eerder naar huis was gegaan vanwege een knieblessure. Volgens het OM is Yvonne daarna M. tegengekomen. De man verbleef destijds in een naburige ggz-instelling.
Volgens het OM is bewezen dat M. het slachtoffer heeft gedood om de verkrachting te verhullen en ermee weg te komen (gekwalificeerde doodslag). Justitie gelooft niet dat M. psychotisch was toen hij de misdrijven pleegde, zoals de verdachte zelf heeft verklaard. Overigens heeft hij alleen bekend dat hij het slachtoffer heeft gewurgd; over de verkrachting wil hij niets zeggen.
