Wereldkampioen Verhoeven ziet in Rigters een potentiële opvolger

ARNHEM (ANP) - Kickbokser Rico Verhoeven kijkt met groot plezier terug op zijn gevecht met Levi Rigters zaterdagavond in de GelreDome in Arnhem. Verhoeven werd na vijf ronden uitgeroepen tot winnaar van de partij in het zwaargewicht en verdedigde daarmee met succes zijn wereldtitel. Verhoeven noemt zijn tegenstander de volgende dag op Instagram een "toekomstig kampioen".

"Wat een ongelofelijke avond, zo veel dingen om te zeggen, maar ik probeer het kort te houden", schrijft Verhoeven op Instagram. Daarop richt hij zich tot Rigters. "Je bent 100% uit kampioenenhout gesneden en daarnaast een geweldig, hartelijk en aardig mens dus uit de grond van mijn hart bedankt voor gisteren. We hebben gisteren SAMEN geschreven."

De 35-jarige Verhoeven bedankt daarnaast zijn team, familie, vrienden en fans. "Laten we eraan blijven werken om beter te worden."

Rigters deelde in aanloop naar het titelgevecht verdrietig persoonlijk nieuws mee. Zijn vader overleed afgelopen zondag. De twee kickboksers toonden na de laatste bel respect voor elkaar met een knuffel.