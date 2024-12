Korte nacht gehad? Dat heeft nog dagenlang impact op je stofwisseling en alertheid

Je moet om 4 uur op om een vliegtuig te halen of had nachtdienst waardoor je nauwelijks geslapen hebt. Zo'n kort nachtje lijkt niet zo erg voor een keer, maar dat is het wel: onder andere onze stofwisseling raakt er door van slag, tonen Britse onderzoekers aan.

Zij hebben een experiment uitgevoerd waarbij deelnemers 5 uur later naar bed gingen dan normaal en ook 5 uur later aten. Volgens de studie had dit tot gevolg dat de proefpersonen minder energie hadden voor de verwerking van hun maaltijden, veranderingen hadden in bloedsuiker- en vetwaarden en een tragere afgifte hadden van de ontbijtinhoud uit de maag. Deze metabole effecten waren echter tijdelijk en herstelden grotendeels binnen twee tot drie dagen.

Minder alert

Dit stond in scherp contrast met de primaire klok in de hersenen, evenals het gevoel van slaperigheid en alertheid, die na 5 dagen nog niet waren hersteld van de verschuiving van 5 uur.

Professor Jonathan Johnston, hoogleraar chronobiologie aan de Universiteit van Surrey legt uit: “Ons onderzoek benadrukt het belang van een consistent slaappatroon, vooral in onze snelle wereld waarin lange reizen en ploegendiensten steeds vaker voorkomen. Zelfs een kleine tijdverschuiving kan veel aspecten van de stofwisseling beïnvloeden, maar het lijkt erop dat de metabole gevolgen van een jetlag veel sneller herstellen dan het gevoel van slaperigheid en alertheid.” Daar houden we nog veel langer last van. De onderzoeker stelt dan ook dat we door ons slaap- en eetpatroon te optimaliseren, ons algehele welzijn kunnen verbeteren.

Bron: Science Daily