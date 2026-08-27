Wereldrecordhouder Sawe meldt zich af voor marathon Berlijn

BERLIJN (ANP/AFP/DPA) - De Keniaanse marathonloper Sabastian Sawe heeft zich vanwege een blessure afgemeld voor de marathon van Berlijn eind september. De 31-jarige Keniaan liep afgelopen april tijdens de marathon van Londen als eerste officieel onder de magische grens van 2 uur (1.59.30).

"Met pijn in het hart moet ik melden dat ik me vanwege een blessure moet terugtrekken uit de marathon van Berlijn", schreef Sawe op Instagram, zonder de aard van zijn blessure bekend te maken.

De Keniaan won de marathon van Berlijn vorig jaar in een tijd van 2.02.16. Dat was toen de negende tijd ooit gelopen.

De marathon van Berlijn staat op 27 september op het programma.