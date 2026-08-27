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Kremlin: Londen en Parijs 'spelen met vuur' met hulp aan Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 11:23
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MOSKOU (ANP/RTR) - Groot-Brittannië en Frankrijk "spelen met vuur" met de levering van geavanceerde rakettechnologie aan Oekraïne. Dit kan volgens de woordvoerdster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken "onvoorziene consequenties" hebben.
De leiders van de twee West-Europese landen hebben op een bijeenkomst van bondgenoten van Oekraïne begin deze week toegezegd het land meer militaire hulp te geven. Daarmee krijgt Oekraïne dan toegang tot onder meer hoogwaardige technologie voor raketten. Ze hebben ook een snellere levering van luchtdoelraketten beloofd.
De Britse regering kondigde maandag aan dat ze Oekraïne toegang zou verlenen tot geheime technologie om de productie van Storm Shadow-kruisraketten te beginnen. Die hebben een groot bereik en kunnen doelen diep in Rusland treffen. Frankrijk had al toestemming gegeven om de technologie voor de Europese raket in licentie aan Oekraïne te geven.
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