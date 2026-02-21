Wesselink sluit eerste dag in viermansbob af op dertiende plaats

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Bobsleeër Dave Wesselink staat na de eerste dag van het olympische bobsleetoernooi in de viermansbob op de dertiende plaats. Met remmers Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster zette de piloot in de tweede run in het Cortina Sliding Centre de tiende tijd neer met 55,00. Na twee runs staat hij met 1.50,09 op 1,48 seconde van de Duitser Johannes Lochner. Die leidt met 1.48,61 voor zijn landgenoten Francesco Friedrich en Adam Ammour.

Wesselink en zijn team moesten lang wachten omdat vlak voor hem de Oostenrijker Jakob Mandlbauer was gecrasht. De Oostenrijkse bob moest worden weggehaald en het ijs moest worden hersteld. Met 4,79 was hij iets sneller weg dan in de eerste run. Uiteindelijk was hij ook 0,09 seconde sneller beneden. Na de eerste run stond hij nog op de twintigste plaats.

"De tweede run was beter", reageerde Wesselink. "Er zaten nog steeds foutjes in die ik morgen wil opschonen. Maar we pakken veel plekken winst dus ik kan alleen maar tevreden zijn. Iedereen gaat langzamer en wij gaan sneller."

Wedstrijdsimulaties

Janko en Jelen Franjic vertelden dat het team zich goed had voorbereid op eventuele onderbrekingen, zoals nu vlak voor hun run gebeurde. "We hebben dat in wedstrijdsimulaties gedaan en dat ging nu ook gewoon goed", zei Janko Franjic. "Het is onze verantwoordelijkheid om de focus vast te houden en dat is gelukt", vulde Jelen Franjic aan.

Timme Koster maakt zijn olympische debuut. "Tot nu toe is het fantastisch. We nemen het momentum mee naar morgen. Ik denk dat we nog beter kunnen dan we hebben laten zien."

De viermansbob heeft zondag in Cortina d'Ampezzo de laatste twee runs. De derde run begint om 10.00 uur.