Del Toro verovert leiderstrui in voorlaatste rit UAE Tour

JEBEL HAFEET (ANP) - De Mexicaanse wielrenner Isaac del Toro heeft een optie genomen op de eindzege in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De renner van UAE Team Emirates won de voorlaatste etappe met aankomst bergop op Jebel Hafeet. Zijn versnelling in de laatste kilometers was genoeg om de leiderstrui over te nemen van de Italiaan Antonio Tiberi.

De Australiër Lucas Plapp werd op twaalf seconden tweede, voor Felix Gall uit Oostenrijk en de als vierde geëindigde Tiberi. De 22-jarige Del Toro verdedigt zondag in de vlakke zevende en laatste etappe een voorsprong van twintig seconden op Tiberi.

Tweevoudig olympisch kampioen Remco Evenepoel stelde opnieuw teleur. Aan het begin van de slotklim moest de Belg zich gewonnen geven. Bij de vorige aankomst bergop in de derde etappe moest hij ook al snel passen. Toen toonde Tiberi zich de sterkste, voor Del Toro.

Del Toro kan zijn teamgenoot Tadej Pogacar gaan opvolgen als eindwinnaar. De Sloveen doet dit jaar niet mee.