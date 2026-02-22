Wesselink zakt na derde run in viermansbob naar zestiende plaats

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Bobsleeër Dave Wesselink is na de derde run in de viermansbob op de Olympische Spelen gezakt naar de zestiende plaats. Met remmers Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster kwam de piloot in de derde run in het Cortina Sliding Centre met 55,15 tot de zestiende tijd.

Na drie runs staat hij met 2.45,24 op 2,38 seconden van de Duitser Johannes Lochner. Die leidt ook na de derde run, waarin hij met 54,25 de beste tijd neerzette. Lochner heeft met nog één run te gaan 0,48 seconde voorsprong op zijn landgenoot Francesco Friedrich. De derde Duitse bob van Adam Ammour staat op 0,92 derde.

Wesselink begon de derde run met een starttijd van 4,82, de tiende starttijd. Met enkele foutjes onderweg zette hij met 55,15 qua tijd zijn minste run neer. In de eerste run noteerde hij 55,09 en in de tweede 55,00.

De laatste run begint om 12.15 uur. De beste twintig gaan dan in omgekeerde volgorde naar beneden.