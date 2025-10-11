ECONOMIE
Cadillac wil oude Ferrari lenen om monteurs te testen

Sport
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 14:39
FISHERS (ANP/RTR) - Het nieuwe Formule 1-team Cadillac heeft een oude Ferrari nodig om te testen. Het gaat dan vooral om het trainen van monteurs, zegt teambaas Graeme Lowdon op Autosport.com.
"Andere teams hoeven zich geen zorgen te maken dat we op een of andere manier voordeel behalen door de auto van een ander team te testen. We testen namelijk niet de auto, we testen de mensen", aldus Lowdon. "Het voordeel dat we willen behalen, is dat onze monteurs dezelfde ervaring hebben als de monteurs van alle andere teams die dagelijks met Formule 1-auto's werken."
Cadillac treedt in 2026 als elfde team toe in de Formule 1 met de coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Ferrari levert de eerste jaren de motoren. Vanaf 2029 heeft moederbedrijf General Motors een eigen motor voor het team. "Als we een auto lenen van Ferrari, moet de autosportfederatie FIA daar toestemming voor geven. We betrekken de FIA overal bij, omdat we niets te verbergen hebben."
