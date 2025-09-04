ECONOMIE
Wiebes sprint naar derde zege op rij in Simac Ladies Tour

Sport
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 16:18
anp040925140 1
ZEEWOLDE (ANP) - Lorena Wiebes heeft voor de derde keer op rij gewonnen in de Simac Ladies Tour. De Europees kampioene van SD Worx - Protime was na 160 kilometer overtuigend de beste. Ze bleef in de sprint van een groep van zeventien rensters de Amerikaanse Megan Jastrab en de Deense Amalie Dideriksen voor. Nienke Veenhoven van Visma - Lease a Bike werd vierde.
Voor Wiebes is het de twintigste zege van het seizoen en de 113e in haar carrière.
De Simac Ladies Tour duurt tot en met zondag. De laatste vijf etappes van de zesdaagse rittenkoers vinden plaats in Nederland. Vrijdag staat er een etappe over 125 kilometer met start en finish in Alkmaar op het programma.
