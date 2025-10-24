Wiebes wint eerste onderdeel van het omnium bij WK

SANTIAGO (ANP) - Lorena Wiebes is bij de WK baanwielrennen in Chili goed aan het omnium begonnen. Op de piste van de hoofdstad Santiago was de 26-jarige geboren Mijdrechtse de beste op het onderdeel scratch.

Wiebes kreeg 40 punten voor haar zege. De Deense Amalie Dideriksen werd tweede en heeft 38 punten, gevolgd door de Belgische nummer 3 Shari Bossuyt (36 punten).

Wiebes prolongeerde woensdag haar wereldtitel op het niet-olympische onderdeel scratch. Het omnium telt met de temporace, afvalkoers en puntenkoers nog drie onderdelen.