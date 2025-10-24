ECONOMIE
Palestijnse partijen stemmen in met tijdelijk bestuur Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 17:33
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De belangrijkste Palestijnse partijen, waaronder Hamas, hebben vrijdag ingestemd met de komst van een tijdelijk comité dat Gaza na de oorlog moet besturen. Dat staat in een gezamenlijke verklaring op de website van Hamas, die de facties opstelden na te zijn samengekomen in Caïro voor overleg.
Daarin stellen de partijen akkoord te zijn met een "tijdelijk Palestijns comité samengesteld uit onafhankelijke 'technocraten', die de basale zaken voor de Palestijnen zullen regelen, in samenwerking met Arabische broeders en internationale instituties".
