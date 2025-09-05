ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wiebes wint voor vierde keer op rij in Simac Ladies Tour

Sport
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 15:41
anp050925145 1
ALKMAAR (ANP) - Er staat voorlopig geen maat op wielrenster Lorena Wiebes in de Simac Ladies Tour. De Europees kampioene van SD Worx - Protime won na de eerste, tweede en derde etappe ook de vierde rit van de rittenkoers.
Wiebes was na een etappe over 125 kilometer opnieuw de sterkste in een massasprint. Ze vierde haar 21e zege van dit seizoen en de 114e in haar carrière. De Italiaanse Chiara Consonni eindigde als tweede, vlak voor de Belgische Shari Bossuyt.
Het peloton brak herhaaldelijk in meerdere stukken door de wind die vrij spel had in Noord-Holland. Voor aanvalsters bleek het onmogelijk om lang uit het peloton te ontsnappen.
Algemeen klassement
In het algemeen klassement heeft Wiebes 30 seconden voorsprong op de Amerikaanse Megan Jastrab. De Italiaanse Elisa Balsamo staat derde op 34 seconden.
De Simac Ladies Tour duurt tot en met zondag. De laatste vijf etappes van de zesdaagse rittenkoers vinden plaats in Nederland. Zaterdag staat er een individuele tijdrit over 10,2 kilometer van Doetinchem naar Westendorp op het programma.
Vorig artikel

Industrieconcern VDL ziet herstel resultaat in eerste jaarhelft

Volgend artikel

Opnieuw fors tegenvallende banengroei VS, werkloosheid toegenomen

POPULAIR NIEUWS

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen

shutterstock_2622763067

Ben ik introvert?