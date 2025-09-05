ECONOMIE
Industrieconcern VDL ziet herstel resultaat in eerste jaarhelft

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 15:39
EINDHOVEN (ANP) - Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar naar eigen zeggen herstel van het resultaat gezien. Volgens het Eindhovense bedrijf werd over de eerste zes maanden een nettowinst behaald van 53 miljoen euro. Dat was 3 miljoen euro een jaar eerder. Toen kampte het familiebedrijf nog met flinke kosten voor de afbouw van de autoproductie bij VDL Nedcar in het Limburgse Born en vertragingen bij de leveringen van bussen.
De gecombineerde omzet bedroeg over het afgelopen halfjaar 2 miljard euro, wat vergelijkbaar is met een jaar eerder. Exclusief de divisie autoassemblage was er sprake van omzetgroei. Volgens VDL was bij de bussendivisie een fors hogere omzet te zien door flinke verbeteringen van de leveringen. VDL zegt verder dat de integratie van delen van de overgenomen Belgische bussenbouwer Van Hool nog in volle gang is.
VDL verwacht voor de tweede jaarhelft stabiele resultaten "ondanks onzekere vooruitzichten door geopolitieke instabiliteit en kostendruk".
