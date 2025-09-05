ECONOMIE
Opnieuw fors tegenvallende banengroei VS, werkloosheid toegenomen

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 15:43
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - In de Verenigde Staten zijn er in augustus 22.000 banen bijgekomen. Dat is veel minder dan de 75.000 banen die kenners volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. De banengroei in de grootste economie ter wereld bleef daarmee voor de vierde maand op rij onder de 100.000.
De werkloosheid liep op tot 4,3 procent, van 4,2 procent in juli. Economen hadden ook gerekend op een kleine stijging tot 4,3 procent. Daarmee bereikte de werkloosheid het hoogste niveau sinds 2021. De cijfers wakkeren de zorgen aan dat de arbeidsmarkt mogelijk op de rand van een grotere verslechtering staat.
De banengroei in juli werd wel iets naar boven bijgesteld, van 73.000 naar 79.000. Het vorige banenrapport over juli zorgde voor veel opschudding. Naast het feit dat de banengroei in die maand tegenviel, werden ook de groeicijfers over mei en juni flink naar beneden bijgesteld. De banengroei over mei tot en met juli kwam daardoor uit op het laagste niveau sinds de coronapandemie.
