Wielerploeg Picnic PostNL geeft sprinter Van Uden kans in Giro

CALPE (ANP) - Wielerploeg Picnic PostNL geeft Casper van Uden de kans zich als sprinter te onderscheiden in de Giro d'Italia. De 23-jarige geboren Schiedammer rijdt daarmee zijn eerste grote ronde in een team dat met de afscheidnemende Fransman Romain Bardet en de Brit Max Poole twee renners met mogelijk klassementsambities meeneemt.

"Supergaaf, ik heb het afgelopen jaar wat stappen gezet en kijk ernaar uit. Als ik zelf had mogen bepalen wat mijn eerste grote ronde zou worden had ik ook gekozen voor de Giro of de Vuelta. De Tour de France is natuurlijk hartstikke mooi, maar het lijkt me beter om, voordat je daar start, al een grote ronde in de benen te hebben", vertelde Van Uden vanuit Calpe, waar zijn ploeg een persdag hield.

De inmiddels in Andorra wonende Van Uden boekte afgelopen jaar vier overwinningen. In de AlUla Tour klopte hij vroeg in het jaar de erkende topsprinters Dylan Groenewegen en de Belg Tim Merlier. In Rund um Köln hield hij de Eritreër Biniam Girmay achter zich. "Het begin van het jaar was heel goed, ik hoop die lijn nu door te zetten." Net als vorig jaar begint hij het seizoen in de Saudische rittenkoers.

Ploegleider Rudi Kemna lichtte in een persbericht van het team de plannen toe. "In de Giro d'Italia willen we als team echt een rol spelen in de koers, elke dag opnieuw. In de strijd om het klassement willen we slim en tactisch rijden en blijven evalueren hoe de wedstrijd zich ontwikkelt, terwijl we ons ook richten op dagresultaten als de kansen zich voordoen. We hebben Romain, die zijn laatste grote ronde als prof zal rijden, en Max als onze finishers voor de zware bergetappes. Casper maakt zijn debuut en zal worden ondersteund door een sterke 'lead-outtrein' om op jacht te gaan naar mooie resultaten in de sprints."