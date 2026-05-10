Wielerploeg UAE Emirates verliest ook Yates in Giro na valpartij

PLOVDIV (ANP) - Wielerploeg UAE Team Emirates is ook Adam Yates kwijtgeraakt in de Giro d'Italia. De 33-jarige Brit, die zaterdag in de tweede etappe al met veertien minuten achterstand binnenkwam door de gevolgen van een zware valpartij, heeft symptomen van een hersenschudding. Zaterdag stapten ploeggenoten Jay Vine en Marc Soler al af na hun betrokkenheid bij de massale crash in het peloton.

De Australiër Vine hield daar een hersenschudding en een elleboogbreuk aan over, zo meldt zijn ploeg zondag. De Spanjaard Soler kampt met een bekkenbreuk. Beiden hoeven vooralsnog niet te worden geopereerd.

Yates en Vine waren bij UAE Team Emirates de mannen voor het klassement na het afzeggen van de Portugees João Almeida. De ploeg lijkt nu alleen nog voor ritzeges te kunnen gaan met de vijf overgebleven renners Jan Christen, António Morgado, Jhonatan Narváez, Igor Arrieta en Mikkel Bjerg.