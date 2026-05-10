ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielerploeg UAE Emirates verliest ook Yates in Giro na valpartij

Sport
door anp
zondag, 10 mei 2026 om 11:30
anp100526053 1
PLOVDIV (ANP) - Wielerploeg UAE Team Emirates is ook Adam Yates kwijtgeraakt in de Giro d'Italia. De 33-jarige Brit, die zaterdag in de tweede etappe al met veertien minuten achterstand binnenkwam door de gevolgen van een zware valpartij, heeft symptomen van een hersenschudding. Zaterdag stapten ploeggenoten Jay Vine en Marc Soler al af na hun betrokkenheid bij de massale crash in het peloton.
De Australiër Vine hield daar een hersenschudding en een elleboogbreuk aan over, zo meldt zijn ploeg zondag. De Spanjaard Soler kampt met een bekkenbreuk. Beiden hoeven vooralsnog niet te worden geopereerd.
Yates en Vine waren bij UAE Team Emirates de mannen voor het klassement na het afzeggen van de Portugees João Almeida. De ploeg lijkt nu alleen nog voor ritzeges te kunnen gaan met de vijf overgebleven renners Jan Christen, António Morgado, Jhonatan Narváez, Igor Arrieta en Mikkel Bjerg.
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

note thanun 6m29 angoyo unsplash

Als trend niet verandert, heeft Japan in 2720 nog maar één kind

ANP-542964523

Brankele Frank: 'Iedereen is overprikkeld, maar stilte is zeker niet de oplossing' (maar dit wél)

AdobeStock_102120819-1200x800

Zwemmen of hardlopen: wat is écht beter voor je hart?

104595725_m

Zo herken je échte vintage kleding

Loading