Wielerteam Visma - Lease a Bike bevestigt komst sprinter Jakobsen

DEN BOSCH (ANP) - Wielerteam Visma - Lease a Bike heeft per direct Fabio Jakobsen vastgelegd. De 29-jarige Nederlandse sprinter, die onlangs afscheid nam bij Picnic PostNL, heeft een contract getekend tot en met het einde van 2028.

Jakobsen kende veel fysieke problemen in zijn tijd bij Picnic PostNL. Zo onderging hij in april 2025 een operatie vanwege een doorstromingsbeperking in zijn benen, waarna een lange revalidatie volgde. Hij won voor zijn periode bij Picnic PostNL onder meer een etappe in de Tour de France en vijf ritten en het puntenklassement in de Vuelta.

Jakobsen ziet Visma - Lease a Bike als de ideale omgeving om terug te keren naar zijn beste niveau. "Ik heb de afgelopen jaren meerdere keren tegen deze ploeg gekoerst. Als je ziet wat het team door de jaren heen heeft bereikt en hoe constant het op het hoogste niveau presteert, is het een droom die uitkomt om deze kleuren te mogen dragen."